Угроза баллистики: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (карта)

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.
Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей.
Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе применения баллистического вооружения
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытия", – говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Напомним, в Киеве и Одессе киберспециалисты СБУ задержали двух агентов России, которые готовили ракетные удары по инфраструктуре и военным частям. Оба злоумышленника были задержаны на горячем, когда шпионили за потенциальными "целями" для оккупантов.
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