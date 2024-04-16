Угроза баллистики: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (карта)

Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей.

Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе применения баллистического вооружения

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытия", – говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Карта воздушных тревог 16 апреля по состоянию на 18:30 / Фото: alerts.in.ua

Напомним, в Киеве и Одессе киберспециалисты СБУ задержали двух агентов России, которые готовили ракетные удары по инфраструктуре и военным частям. Оба злоумышленника были задержаны на горячем, когда шпионили за потенциальными "целями" для оккупантов.

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