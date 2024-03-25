Угроза баллистики: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юга! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
В Воздушных силах уточнили, что ракета летит на Одессу, ракета – в Кировоградской области, курс на Кременчуг. Также ракета летит на Полтаву.
Напомним, утром 25 марта РФ атаковала Киев ракетами. Обломки сбитых ракет упали в четырех районах города, нанеся разрушения. Так, было повреждено многоэтажное нежилое здание Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна, а также три частных дома.
В результате ракетной атаки в Киеве уже 10 пострадавших. Двое из них были госпитализированы, у остальных – острая реакция на стресс.
Оккупационная армия России 25 марта атаковала Киев двумя гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон".
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