Угроза баллистики: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.

Сигнал воздушной тревоги раздается в столице, Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Луганской областях.

Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с севера.

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Кроме того, сообщается о "Шахедах" между Днепром и Запорожьем, вражеские дроны-камикадзе двигаются в западном направлении.

Судя по карте воздушных тревог, в Сумской области раздался взрыв.

Напомним, 25 марта РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Оккупанты запустили баллистические ракеты из временно оккупированного Крыма – хотели попасть по центру столицы.

Военный эксперт Александр Коваленко назвал тип ракет, которыми Россия ударила по Киеву – это гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон".

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