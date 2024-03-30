Угроза баллистики: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Угроза применения баллистического вооружения с севера.
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.
Сигнал воздушной тревоги раздается в столице, Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Луганской областях.
Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с севера.
Кроме того, сообщается о "Шахедах" между Днепром и Запорожьем, вражеские дроны-камикадзе двигаются в западном направлении.
Судя по карте воздушных тревог, в Сумской области раздался взрыв.
Напомним, 25 марта РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Оккупанты запустили баллистические ракеты из временно оккупированного Крыма – хотели попасть по центру столицы.
Военный эксперт Александр Коваленко назвал тип ракет, которыми Россия ударила по Киеву – это гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон".
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