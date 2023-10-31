Угроза баллистики и беспилотников: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (карта)

Воздушные силы сообщают о баллистической угрозе для областей, где объявлена тревога.

В Киеве и ряде областей 31 октября в 21:50 объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствует Карта тревог Украины.

Воздушные силы сообщают о баллистической угрозе для областей, где объявлена тревога.

Кроме того, в Винницкой, Черкасской, Сумской и Полтавской областях – угроза ударных беспилотников.

Людей просят не пренебрегать сигналами тревоги и пройти в укрытия.

Карта тревог на вечер 31 октября / Фото: alerts.in.ua

Во вторник, 31 октября, во время воздушной тревоги в Кривом Роге раздались взрывы. Местные власти объяснили, что работали силы ПВО.

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