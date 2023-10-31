Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Угроза баллистики и беспилотников: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (карта)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
23к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Угроза баллистики и беспилотников: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (карта)

По Украине ширится воздушная тревога: находитесь в укрытиях / Фото: Pexels

Воздушные силы сообщают о баллистической угрозе для областей, где объявлена тревога.

В Киеве и ряде областей 31 октября в 21:50 объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствует Карта тревог Украины.

Воздушные силы сообщают о баллистической угрозе для областей, где объявлена тревога.

Кроме того, в Винницкой, Черкасской, Сумской и Полтавской областях – угроза ударных беспилотников.

Людей просят не пренебрегать сигналами тревоги и пройти в укрытия.

Карта тревог на вечер 31 октября / © alerts.in.ua
Карта тревог на вечер 31 октября / Фото: alerts.in.ua

Во вторник, 31 октября, во время воздушной тревоги в Кривом Роге раздались взрывы. Местные власти объяснили, что работали силы ПВО.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
23к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация