Угроза баллистики и беспилотников: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (карта)

Воздушные силы сообщают о баллистической угрозе для областей, где объявлена тревога.
В Киеве и ряде областей 31 октября в 21:50 объявлена воздушная тревога.
Об этом свидетельствует Карта тревог Украины.
Воздушные силы сообщают о баллистической угрозе для областей, где объявлена тревога.
Кроме того, в Винницкой, Черкасской, Сумской и Полтавской областях – угроза ударных беспилотников.
Людей просят не пренебрегать сигналами тревоги и пройти в укрытия.
Во вторник, 31 октября, во время воздушной тревоги в Кривом Роге раздались взрывы. Местные власти объяснили, что работали силы ПВО.
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