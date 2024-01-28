Угроза баллистики: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (карта)

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.
Командование Воздушных сил ВСУ предупреждает об угрозе применения баллистического вооружения.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении.
Пройдите в укрытия и находитесь там до объявления об окончании воздушной тревоги. Также не забывайте о правиле "двух стен".
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