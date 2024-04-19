Угроза баллистики: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (карта)

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.

Воздушная тревога объявлена в Киеве и в ряде областей.

Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе применения баллистического вооружения.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытия", – говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Карта воздушных тревог на вечер 19 апреля / Фото: alerts.in.ua

Напомним, перед срочным заседанием Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны украинский президент Владимир Зеленский обратился к его участникам, сообщив о срочных нуждах противовоздушной обороны, чтобы, по его словам, "спустить Путина с неба на землю".