Угроза блэкаута в Киеве: что известно об аварийных отключениях света и возможной эвакуации людей

В Киеве 7 ноября пройдут экстренные аварийные отключения света. В городской энергосети ожидается на 32% больший дефицит, чем заложенный в графике. Столичные власти не исключают, что из-за ракетных атак России город может полностью остаться без света, воды и связи. В случае тотального блэкаута разработан план эвакуации населения. Впрочем, Киевская горгосадминистрация уверяет, что пока причин для паники нет.

ТСН.ua собрал все подробности и заявления властей по поводу угрозы блэкаута в Киеве и возможной эвакуации жителей города.

Возможность эвакуации Киева: что говорят власти

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что столица может полностью остаться без света, воды и связи. В Киеве уже сейчас подготовили большой запас топлива, генераторов, еды и питьевой воды на случай предполагаемого блэкаута.

"Мы делаем все, чтобы этого (полного блэкаута – ред.) не произошло. Но давайте будем откровенными, наши враги делают все для того, чтобы город был без тепла, электричества и водоснабжения и чтобы мы все умерли. Мы не исключаем, мы просчитываем разные сценарии, чтобы выдержать и подготовиться", — заявил мэр.

Издание The New York Times со ссылкой на директора департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука написало, что в случае полного выхода из строя электросетей из-за атак РФ около 3 миллионов жителей города могут временно эвакуировать. Издание пишет, что официальным лицам в столице сообщили, что они, вероятно, получат уведомление по крайней мере за 12 часов о том, что сеть находится на грани сбоя.

Однако Ткачук уточнил, что сейчас ситуация управляема, и киевлян не просят выезжать из города, поскольку нужды нет.

"Чтобы реагировать правильно, мы должны иметь план на все возможные случаи. Причин для разговоров об эвакуации пока нет. Да, мы нарабатываем разные планы, учим людей реагировать и быть готовыми уже сейчас. Это очень важный шаг, чтобы избежать хаоса в процессах, которые должны работать на минимизацию рисков для населения. В каждом районе давно существуют эвакуационные комиссии на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций – от наводнения до аварий на объектах критической инфраструктуры", – сказал Ткачук.

Мэр Виталий Кличко на вопрос журналистов о возможности блэкаута ответил:

"В ситуации войны, в которой мы живем, нужно иметь планы на случай разных сценариев развития событий и чрезвычайных ситуаций. И быть готовыми действовать".

Городской голова призывает быть готовыми к разным вариантам, хотя и рассчитывает, что худшего не произойдет.

При каких условиях возможен блэкаут

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук объяснил, что блэкаут может произойти только тогда, когда автоматика без предупреждения будет выключать систему из-за критической перегрузки. Автоматика отсоединяет потребителей от сети, чтобы она не перегорела. По его словам, если будут новые обстрелы в Киеве и области, то есть риск срабатывания автоматики. В то же время важно, сколько времени понадобится на восстановление.

"Такое может случиться, система для этого специально построена и встроены системы защиты. Вопрос не в том – выключится система или нет, а в том сколько времени нужно будет для того, чтобы включить систему после блэкаута", – сказал он.

Как объясняет Сахарук, если не будет источника, который позволит питать Киев, и его нужно будет предоставлять через восстановление подстанции или линии, на это уйдет много времени.

"Особенно если температура за окном будет "минусовая". То есть это вопрос отопления. В этом случае, во-первых, нельзя вернуть свет за неимением источника питания и на это нужно много часов, а на улице холодно, поэтому в таком случае могут ставить вопрос об эвакуации определенной части населения", – добавил Сахарук.

Некоторые дома не отключат от сети

В ДТЭК объяснили, почему в некоторых домах Киева нет плановых отключений света. Это связано с особенностями застройки столицы, поскольку некоторые жилые дома и объекты критической инфраструктуры подключены к общим коммуникациям.

"Дело в том, что в Киеве, и в других городах очень высокая интеграция жилой застройки с другими объектами, не относящимися к жилому фонду. Во многих домах смонтированы или встроены объекты критической инфраструктуры, подстанции, которые обеспечивают воду, связь, серверы, хранение лекарств, расположение органов госвласти, правопорядка и прочее. Некоторые дома подключены на одну линию с объектами критической инфраструктуры, например, с больницами. Потому это значит, что невозможно выключить дом, не выключив объект инфраструктуры", – рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, ДТЭК проверила все дома столицы, и не выключают свет исключительно у связанных одной линией с критической инфраструктурой.

Не только Киев: где еще ждать аварийных отключений

Как предупредили в "Укрэнерго", отключения могут затронуть семь областей — Киевскую (вместе с Киевом), Черниговскую, Черкасскую, Житомирскую, Сумскую, Харьковскую и Полтавскую области. Отключения происходят в результате разрушений энергетической инфраструктуры после атак российских ракет и дронов. С шести утра и до конца суток в указанных областях будут действовать графики плановых стабилизационных отключений. То есть из-за применения стабилизационных и аварийных отключений, свет может исчезать раньше плана, а ограничение потребления продлится дольше.

В частности, в Киевской области света не будет дольше обычного. С 7 утра применены экстренные отключения, во время которых графики бездействуют, предупредили в ДТЭК "Киевские региональные электросети". В компании объяснили, что энергосистема испытывает еще больший дисбаланс из-за возрастания потребления электроэнергии. По прогнозу, 7 ноября дефицит в энергосистеме будет на 23% больше, чем это предусмотрено графиками стабилизационных отключений.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в интервью польскому изданию Onet заявлял, что жителей области зимой могут временно эвакуировать в те области, где ситуация более стабильная. Впоследствии чиновник уточнил, что на сегодняшний день ситуация под контролем, и никто никого эвакуировать не собирается.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее сообщил, что в Украине каждый регион имеет план эвакуации населения. Глава правительства уточнил, что "это экстренный шаг, который мы будем применять в последнюю очередь".

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