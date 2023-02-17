Угроза большого авиаудара по Украине: что известно о планах окупантов

Командование армии РФ после неудач в наземных операциях может сделать ставку на воздушно-космические силы.

Россия накануне годовщины начала полномасштабного вторжения в Украину начала стягивать боевые самолеты и вертолеты к украинским границам. Ряд аналитиков пришли к выводу, что оккупанты могут организовать масштабную воздушную атаку.

Насколько реальна угроза массированного авиаудара, сколько самолетов осталось у армии РФ, каковы приоритетные цели российской авиации, чем будут отвечать Вооруженные силы Украины — ТСН.ua собрал подробности и комментарии экспертов.

Что известно о новой угрозе

Издание Financial Times, ссылаясь на данные разведки стран-членов НАТО, сообщило 14 февраля, что РФ накапливает самолеты и вертолеты вблизи российско-украинской границы. Издание предположило, что, таким образом, российские истребители могут поддерживать наступление на земле.

Издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме сообщило о возможной подготовке Россией воздушной атаки. "Хотя основной российский потенциал – сухопутные войска – очень деморализованы, очень оборваны, очень истощены, у россиян все еще есть достаточно значительные военно-воздушные силы", – цитирует Politico неназванного американского чиновника.

Российское оппозиционное издание "Важные истории" 16 февраля со ссылкой на источник в министерстве обороны России сообщило, что российские военные меняют тактику и обязались использовать большое количество воздушных сил в Украине.

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что войска РФ усиливают использование воздушных сил в Украине. Эксперты предполагают, что войска РФ пытаются вывести из строя украинскую противовоздушную оборону, готовясь к "большой ударной кампании".

Министр обороны США Ллойд Остин пока не видит признаков наращивания Россией авиации для массированной атаки на Украину. В то же время глава Пентагона пообещал делать все возможное для получения Украиной как можно больше средств противовоздушной обороны.

По оценкам разведки Великобритании, воздушно-космические силы РФ, вероятно, сохранили по всей РФ практически нетронутый парк из примерно 1500 боевых самолетов с экипажем, несмотря на потерю более 130 единиц с начала вторжения. В то же время британские разведчики считают, что РФ ограничена в использовании авиации из-за эффективности украинской ПВО и рассредоточенного базирования самолетов, обусловленного угрозой ударов по российским аэродромам.

В свою очередь, Генеральный штаб ВСУ сообщает, что оккупанты достаточно активно используют авиацию на фронте. На днях в Генштабе подчеркнули, что угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой. Потери вражеской авиации с начала полномасштабного вторжения в ВСУ оценивают в 298 самолетов и 287 вертолетов.

Куда может ударить вражеская авиация

Народный депутат и член парламентского комитета по национальной безопасности Федор Вениславский считает, что оккупанты попытаются нанести авиаудары по украинским системам ПВО и полевым складам.

Депутат отметил, что во время очередного саммита "Рамштайн" одной из важнейших тем была поставка для Украины средств ПВО с акцентом именно на противодействие самолетам, а не крылатым ракетам.

"Мы прогнозируем и наши западные партнеры предполагают, что в ближайшей перспективе враг сможет более интенсивно применять авиацию, чтобы нанести удары по нашим системам противовоздушной обороны и полевым складам. Мы к этому готовимся и осознаем все угрозы", — подчеркнул Вениславский. .

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает, что Кремль может провести воздушную кампанию, чтобы на первом этапе уничтожить украинские системы ПВО, а затем – военные объекты, личный состав, командные пункты и прочее.

По его мнению, Россия будет стараться максимально применять авиацию, поскольку в небе имеет тотальное преимущество, которого нет на земле.

"Эта атака может происходить где угодно. Мы знаем, что на территории Республики Беларусь самолеты путинской армии, которые недавно участвовали в учениях, так и остались. Очевидно, что на территории Курской, Воронежской областей, так же и в Ростовской области есть военные аэродромы, откуда могут работать вражеские самолеты. Равно как и из временно оккупированного Крыма", — добавил Селезнев.

Эксперт по авиации Валерий Романенко считает, что россияне могут использовать самолеты у границ с Украиной для поддержки вероятного наступления.

"В России давно звучали такие лозунги, что надо бросать авиацию в бой, несмотря на потери... Они массой продавливают нашу оборону, так почему бы не попробовать самолетной массой продавить нашу противовоздушную оборону? Конечно, это приведет к безумным потерям, потому что мы получаем новые и новые зенитно-ракетные комплексы", – объяснил он.

Когда РФ может попробовать воздушное наступление

Военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua заявил, что Россия может изменить тактику в войне уже в ближайшие недели и попытаться устроить воздушное наступление на Украину.

"Россия пытается искать какие-то нестандартные методы. Я так понимаю, что в ближайшие недели мы можем увидеть смену тактики. Я имею в виду появление этих воздушных шаров с угловыми отражателями, появление дронов-разведчиков дальнего радиуса действия, которые заходят вглубь нашей территории. И пока что информация не проверена, но есть данные, что РФ перебрасывает авиацию ближе к границам с Украиной. И, возможно, они попытаются совершить воздушное наступление на Украину. Это бомбардировочная и штурмовая авиация может взять на себя инициативу в плане обеспечения огневого поражения наших войск", – рассказал военный эксперт.

"Полет в один конец" для оккупантов

В свою очередь, боец теробороны и военный аналитик Андрей Коваленко считает авиационную атаку оккупантов маловероятной, поскольку украинская ПВО способна дать отпор.

"Логика якобы в том, что враг истощит систему нашей противовоздушной обороны и самолетами начнет лететь аж на Киев, все уничтожая на своем пути. Этого бояться не стоит. Второго "Перл Харбора" в исполнении нашего врага не будет. Даже после массированных обстрелов и налетов "Шахедов" ПВО быстро перезаряжается. С другой стороны — у нас есть мобильные группы ПВО, которые также удачно работают по авиации. Авиация врага уничтожается в частности из "Иглы" — и вертолеты сбиваются, и так далее", — говорит Коваленко в своем блоге на Youtube.

По его словам, даже если оккупанты совершат массированный ракетный обстрел, пустят "Шахеды", истощат украинскую систему ПВО и пустят свою авиацию, это будет полет в один конец:

"Куда-то они смогут долететь, но в большинстве случаев самолеты будут сбиты мобильными группами противовоздушной обороны, в частности. Враг потеряет критическое количество своей авиации. Это будет их последний боевой вылет".

Военнослужащий ВСУ Иван Костенко отметил в интервью ТСН.ua, что оккупанты при массированном использовании авиации столкнутся с проблемой:

"Они в любом случае будут использовать авиацию, хотя ее и много сбито. У них большая проблема – опытные пилоты. Самолеты они могут поднять с баз долгого хранения, купить и т.д. С опытными пилотами проблема, их надо готовить очень долго, и это дорого. Деньги на войну для них не проблема, а время будет проблемой".

Читайте также: