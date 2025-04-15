Угроза большого прорыва РФ: генерал Ходжес оценил ситуацию на фронте

Бен Ходжес / © ТСН.ua

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Ситуация на поле боя в ближайшее время вряд ли изменится в пользу России, поэтому большого прорыва ждать оккупантов не стоит.

Такое мнение высказал генерал-лейтенант армии США в отставке, экс-командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес, передает«Киев 24».

«Я не вижу ничего, что могло изменить положение дел на сторону России. Украинская мощь, несмотря на нехватку снарядов и дальнобойных ракет, ПВО все же существенно вредит России», — говорит генерал.

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По его мнению, РФ вряд ли достигнет существенного прорыва на фронте, если Украина и дальше будет истощать российскую логистику, враждебные пункты управления дальнобойным оружием.

«Я могу ошибаться, но я не вижу причины, чтобы Россия смогла достичь существенных прорывов», — говорит Ходжес.

Он убежден, что Россия не сможет победить Украину «на земле», даже несмотря на то, что оккупанты наносят удары по гражданским городам, как это было в Сумах 13 апреля.

Ранее генерал Бен Ходжес объяснил, что значит появление китайцев в поле боя.