"Угроза для 40 стран": атомщик назвал три главных риска катастрофы на Запорожской АЭС

ЗАЭС сейчас не производит электроэнергию. Они работают только на собственное охлаждение.

После подрыва оккупантами Каховской ГЭС энергетики в очередной раз обратили внимание на опасность, существующую для Запорожской атомной электростанции. Как известно, для ее безопасного существования требуется функционирование системы охлаждения. В свою очередь снижение уровня воды в Каховском водохранилище стало очередной угрозой для этого опасного объекта энергетики.

Какие риски существуют и могут появиться в ближайшее время – об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал эксперт, бывший руководитель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков.

Разрушение предусматривали

"Запорожская атомная электростанция сейчас не производит электроэнергию, вода нужна ей только для охлаждающей способности бассейнов и систем охлаждения. Станция проектировалась так, что было предусмотрено разрушение дамбы Каховской ГЭС, рассматривалось вероятность снижения уровня Каховского водохранилища", — говорит Григорий.

По его словам, на ЗАЭС есть альтернативные источники для поддержания системы охлаждения. "Во-первых, есть пруд-охладитель Запорожской ТЭС, во-вторых – скважины. Кроме того, после аварии на Фукусиме, АЭС проходила стресс-тесты. Были введены меры по повышению безопасности. В рамках программы стресс-тестов также рассматривался вариант разрушения дамбы Каховского водохранилища и уменьшение уровня водохранилища", — объясняет эксперт.

В свою очередь, по данным Плачкова, риски есть и достаточно тревожные.

"Но очень много других рисков, — говорит Григорий Плачков. — После разрушения Каховской ГЭС добавился большой риск непроектных событий на АЭС. Этот весомый фактор влияет на ядерную и радиационную безопасность на АЭС. Во-первых, атомная станция — на одной линии электропитания во-вторых – психологическое состояние персонала, борющегося за выживание станции, в третьих – там находятся военные, станция по периметру заминирована, в машзалах находится боекомплект и тяжелая техника, на АЭС уже было 7 срабатываний дизельных генераторов. АЭС срабатывают дизель-генераторы – это аварийные системы, которые дают возможность работать системе охлаждения, потому что там есть двигатели, которые прокачивают воду, по нормативам топлива должно хватить на 10 суток, за эти 10 суток либо нужно восстановить либо линию электропередач, либо дозаправить. генераторы горючим.Если АЭС остается без этих генераторов, то это сценарий Фукусимы.Но на последней были другие факторы — там были цунами и землетрясение.У нас факторы — низкий уровень воды в водохранилище, одна линия электропередач, военные и непонятный персонал "Росатома" на площадке. Это риски и достаточно велики".

Угроза для 40 стран

На риторический вопрос о том, могут ли существовать для россиян стоп-линии на ЗАЭС, Плачков ответил нам так:

"Понять, что у россиян в голове – очень тяжело. Но АЭС не так далеко от границ России, я не думаю, что они пойдут на вариант повторения Чернобыля, потому что можно положить всю Россию на Урал. НА ЗАЭС 6 энергоблоков. По расчетам, если что-то пойдет не на ЗАЭС, то это коснется примерно 1 миллиарда человек и 40 стран. Думаю, что они на это не пойдут".

Угроза аварии на ЗАЭС: что известно

Уничтожение кафирами Каховской ГЭС стало очередной угрозой для ЗАЭС. Как недавно заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, работа атомной станции напрямую зависит от уровня воды в резервуаре, который используется для охлаждения реакторов.

"Если уровень воды в резервуаре упадет ниже 12,7 метра, то ее не удастся продолжать закачивать", — говорится в сообщении.

Кроме того, в МАГАТЭ отмечают, что на ЗАЭС может нарушиться работа аварийных генераторов.

"Отсутствие охлаждающей воды в основных системах в течение длительного периода времени приведет к расплавлению топлива и нетрудоспособности аварийных дизель-генераторов. Однако наша текущая оценка заключается в том, что непосредственного риска для безопасности станции нет", – отмечается в заявлении.

Напомним, что Запорожская атомная электростанция продолжает откачивать воду из Каховского водохранилища, несмотря на то, что уровень упал ниже 12,7 метра.

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