"Угроза для Киева не исчезла": студентов, женщин с детьми и пожилых людей просят не возвращаться в столицу

"Угроза для Киева не исчезла": студентов, женщин с детьми и пожилых людей просят не возвращаться в столицу

Граждан просят не возвращаться в Киев из-за роста угрозы захвата столицы.

Киевская городская военная администрация просит студентов, женщин с маленькими детьми и пожилых людей не возвращаться в столицу.

Об этом говорится в сообщении военной администрации в Телеграме.

«Сегодня заметно оживилась жизнь столицы, все больше людей на улицах, машин на дорогах. Пока непосредственной угрозы захвата столицы нет. Впрочем, угроза для Киева не исчезла. Вчерашние ракетные удары являются подтверждением», — говорится в сообщении.

Как отмечают в Киевской МВА, учитывая последние события, связанные с пожарами на нефтебазах, подрывами складов боеприпасов на территории рф, а также риторикой путинских пропагандистов, можно сказать, что такая угроза для столицы, наоборот, возросла.

Напомним, в результате ракетных обстрелов жилого дома в Шевченковском районе Киева пострадали десять человек. Четверо человек были госпитализированы.

Россияне обстреляли Киев и Киевскую область во время визита генсека ООН и премьер-министра Болгарии (на жестовом языке)

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