Угроза для Купянска и Боровой: Жорин о "дерзких попытках" оккупантов форсировать реку Оскол

По словам Жорина, из-за погодных условий иногда российские военные в упор успевают подходить к украинским позициям.

Российские оккупанты в Харьковской области проводят штурмовые действия ежедневно, поэтому перерывов "на праздники" у украинских защитников конечно нет.

О ситуации в районе Купянска и Боровой на Харьковщине и о том, как враг прорывается к реке Оскол, рассказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

По его словам, к реке Оскол оккупанты пробиваются и со стороны Макеевки (южнее), и в районе Загрызового (севернее). Военный рассказал, что в районе Двуречного россияне постоянно проводят попытки перехода Оскола, при этом "достаточно дерзкие" – на обычных лодках, которые иногда воруют у местных.

Двуречное на карте / Фото: Deepstatemap

Это создает угрозу для Купянска и Боровой, отмечает Жорин.

Наступление РФ на Купянск и Боровую / Фото: Deepstatemap

"Основная сложность на сегодняшний день – погодные условия, которые порой очень мешают проводить разведку подходов, а также нанесение огневого поражения дронами в целом. Враг всегда использует погоду, понимая, что в это время мы ничего не видим. Иногда россияне просто в упор успевают подходить к позициям, после чего нам приходится проводить зачистку этой местности, помогать соседним подразделениям вернуть позиции", – рассказал заместитель командира 3 ОШБР.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска пытаются форсировать реку Оскол на Харьковщине.

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