ВСУ на фронте / © Associated Press

Россияне не отказалось от своих максималистических целей в Украине. Создание плацдарма на правом берегу Днепра с последующим выходом в непризнанное Приднестровье остается одной из ключевых задач российской армии.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных Сил Украины Олег Жданов.

По словам Жданова, систематические заявления Дмитрия Пескова, Сергея Лаврова и Николая Патрушева являются прямым свидетельством того, что концепцию так называемой Новороссии с повестки дня в Кремле не снимали. Москва по-прежнему рассчитывает на прорыв южного фронта.

«Выход на Приднестровье остается одной из задач СВО. К тому же там ждут Россию два европейских изменника — Фицо и Орбан: они откроют границу и пустят российские танки», — сказал полковник запаса.

Почему компромиссы по Донбассу опасны

Аналитик отмечает недопустимость любых территориальных компромиссов. По его убеждению, любые уступки со стороны Украины относительно статуса Донбасса — будь то демилитаризованная зона или зона свободной торговли — будут трактоваться российской пропагандой как абсолютная победа Владимира Путина.

«Если он выполнит хотя бы один пункт из тех, которые называл 24 февраля 2022 года, значит, победит. А из этой победы в России сделают „взятие Берлина“ и будут кричать на весь мир: „Мы говорили, что можем повторить. Вот мы повторили!“, — объяснил Жданов.

Комментируя способность российской армии продолжать наступательные действия, несмотря на огромное количество погибших, военный эксперт отметил, что для Кремля человеческий ресурс не имеет никакого значения.

«У России нет болевого порога потерь: надо положить миллион человек — положит, нужно второй миллион — положит, нужно третий — положит. Для нее главное победить какой ценой — не важно», — подчеркнул аналитик.

Эксперт подытоживает: если россиянам удастся зафиксировать хотя бы частичное исполнение своих ультиматумов, это не принесет стабильного мира. Напротив, это лишь даст агрессору время на перегруппировку, после чего Россия может расширить географию конфликта и направить свои силы на следующую цель, которой с высокой вероятностью станет столица Молдовы — Кишинев.

Напомним, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщал, что отдельные подразделения российской армии в феврале получили денежные вознаграждения за результативные удары беспилотниками по Силам обороны Украины.

По его словам, российское командование установило фиксированную выплату — 25 тысяч рублей за каждый подтвержденный удар по живой силе при наличии объективного видеоконтроля с другого БПЛА.

Как отмечали в Силах обороны юга, в феврале 2026 года такие выплаты уже произвели в отдельных соединениях 5-й общевойсковой армии РФ, в частности в подразделениях 127-й мотострелковой дивизии и 143-го мотострелкового полка, действовавших на Гуляйпольском направлении.