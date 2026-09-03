Угроза для нескольких городов Украины сразу: что строят россияне в Крыму

Россияне строят в Крыму дроно-порты

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Россия во временно оккупированном Крыму принялась строить дроновые аэропорты, чтобы усиливать атаки на несколько украинских городов. В Крыму фиксируется появление первой специализированной базы для безэкипажных катеров. Оккупанты рассчитывают использовать ее для ударов по прибрежным регионам, в частности Одесской и Николаевской областей, а также для атак на гражданское судоходство в Черном море.

Об этом пишет Defence Express.

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Россия строит в оккупированном Крыму инфраструктуру дроно-портов

Спутниковые снимки побережья озера Донузлав у поселка Новоозерное зафиксировали постройки, по форме напоминающие эллинги. Оккупанты выкапывают у береговой линии углубленные укрытия, укрепляют их песчаными насыпями по бокам и маскируют сетками сверху.

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К каждому объекту подведены грунтовые пути для подвоза персонала и логистики БЭКов. Внутри таких укрытий катера спускают на воду, обслуживают и удерживают в боевой готовности.

Наряду с защищенными позициями, вероятно, есть дополнительная инфраструктура: складские помещения, ремонтные мастерские и командно-антенные комплексы связи.

OSINT-исследователь H I Sutton обнаружил по меньшей мере 21 подобный эллинг в разных частях акватории Донузлава. По его данным, возведение объектов началось еще в феврале, что может свидетельствовать о готовности базы к полноценной работе.

«Пока мы не фиксируем активного боевого применения безэкипажных катеров со стороны ВС РФ. Однако создание такой инфраструктуры свидетельствует, что противник предположительно находится на этапе испытаний и готовит базу под предстоящее развертывание этого класса средств», — пишут аналитики «КіберБорошно».

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Развитие безэкипажных катеров РФ началось еще в 2022 году в ответ на успешные операции Сил обороны. Главным тормозом для врага долгое время было отсутствие полноценного аналога системы Starlink. Однако с 2025 года случаи фиксации и применения российских БЭК участились.

Несмотря на то, что российские образцы существенно уступают украинским по технологичности и ключевым характеристикам, они представляют реальную опасность для прибрежной инфраструктуры и гражданских судов. В то же время, нейтрализация такого дроно-порта является критически сложной задачей, поскольку объекты рассредоточены и хорошо защищены.

Аналитики Defence Express пишут, что Силы обороны давно готовились к такой угрозе, поэтому будут противодействовать украинскими безэкипажными катерами, модифицированными под задачу перехвата.

В СБУ подготовку к охоте на вражеские дроно-порты и катера начали еще в 2024 году. В прошлом году там представили обновленный БЭК Sea Baby.

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Россия удешевила свои дроны

Напомним, Россия нашла способ обойти санкции и купить оборудование для 3D печати турбин, что позволило снизить стоимость изготовления реактивных дронов до 50–70 тыс. долларов за единицу.

Из-за высокой скорости этих беспилотников украинская ПВО сейчас сбивает только 30% таких аппаратов. В то же время, реактивные БпЛА уже поражают цели, недостижимые ранее для баллистики, а сама РФ увеличила производство баллистических ракет до 100 единиц в месяц на фоне сокращения поставок перехватчиков для Украины.

Новые угрозы создают вызовы перед отопительным сезоном, поэтому Украина ускоряет подготовку энергоинфраструктуры, укрепляя объекты бетонными и металлическими конструкциями, накапливая газ и добавляя генерирующие мощности. Однако полностью защитить крупные ТЭЦ, в частности в Киеве, невозможно из-за их размеров и риска концентрированных баллистических ударов. Повреждение системы может привести к масштабным перебоям со светом, водой и теплом в столице, а также в таких городах, как Одесса и Кривой Рог.

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