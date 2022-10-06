Угроза для Украины из Беларуси сохраняется, по меньшей мере, до конца года: какая причина

Беларусь продлила ограничения для полетов гражданских самолетов на юге страны вплоть до 1 января 2023 года. Это означает, что до конца этого года угроза Беларуси сохраняется для всей территории Украины.

Об этом 6 октября сообщил мониторинговый ресурс "Белорускі Гаюн".

"Действие зоны ограничения для полетов всех типов гражданских воздушных судов (включая БПЛА) на высотах от 0 до 19 800 метров на юге Беларуси продолжено согласно NOTAMN O0752/22 с 6 октября по 1 января 2023 года", — говорится в сообщении.

Сказано, что ограничение не распространяется на авиацию ВС РБ и Госпогранкомитета РБ. Территория зоны ограничения не поменялась.

Следует отметить, что запрет на полеты над южной частью Беларуси был введен 24 февраля 2022 г. после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Именно с юга Белоруссии и проходят запуски ракет по территории Украины. Белорускі Гаюн сообщает, что с начала войны с территории Беларуси по украинским городам было запущено по меньшей мере 717 боеголовок.

Напомним, эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич рассказал, что президент России Владимир Путин держит напряжение у границы Украины с Беларусью, чтобы оттягивать с фронта резервы ВСУ. Однако признаков подготовки повторного наступления РФ с территории Беларуси пока нет.

Читайте также: