Угроза для Украины со стороны Беларуси: Жданов объяснил, чего следует ожидать

В Беларуси все еще продолжаются совместные военные учения Вооруженных сил РФ и РБ.

Российские захватчики могут нанести с территории Беларуси ракетные удары по украинским городам, именно в этом опасность совместных военных учений двух армий.

Об этом на своем YouTube-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Противник может бить по украинским объектам инфраструктуры и городам, в частности, ракетами С-300 и С-400...я думаю, что мы можем получить только ракетные удары с воздушного пространства Беларуси с помощью авиации типа вот Х-22". .или ракетами С-300, С-400 по городам и объектам инфраструктуры", — предупредил он.

По его словам, бить по войскам ЗСУ этими ракетами очень неэффективно, особенно если силы находятся в лесистой местности, то им не нанесет такой ущерб, чтобы была потеряна боеспособность.

Угроза повторного наступления со стороны Беларуси

С понедельника, 16 января, вблизи украинской границы стартовало совместное лётно-тактическое обучение авиационных подразделений ВС Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в региональную группировку войск.

В Госпогранслужбе рассказали, что на территории Беларуси находится 11 тысяч российских военных, но это количество постоянно меняется из-за ротации у ВС РФ.

Во вторник, 17 января стало известно, что в Беларусь на так называемые "военные учения" прибыли российские бомбардировщики Су-34.

Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль предупреждает, что авиаобучение в Беларуси повлияет на ритм жизни всей Украины, и что один из таких тренировочных полетов может стать нетренировочным.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк заявил, что вероятность вторжения российских оккупантов с территории Беларуси в ближайшие недели остается низкой.

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