Угроза для всего мира: Зеленский – о заявлениях России об использовании ядерного оружия

Угроза для всего мира: Зеленский – о заявлениях России об использовании ядерного оружия

Президент считает, что РФ действительно может использовать ядерное оружие, ведь человеческая жизнь для Кремля ничего не стоит.

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия представляет ядерную угрозу всему миру.

Об этом глава государства сказал в интервью CNN.

Отвечая на вопрос журналиста, Зеленский отметил, что не только он один озабочен угрозами Кремля применить ядерное оружие.

"Считаю, что весь мир все страны должны обеспокоиться. Потому что, знаете, это может быть нереальной информацией, но может оказаться и правдой. Они (россияне. — Ред.) могут это сделать. Я считаю, что для них человеческая жизнь — ничто. Но не нужно бояться, нужно быть готовыми. Но это вопрос не для Украины, не только для Украины, но и для всего мира", — сказал президент.

Зеленский отметил, что раньше никто в мире не ожидал, что начнется война в 2014 году, никто не ожидал полномасштабного вторжения в Украину, уничтожения гражданских, разрушения городов и населенных пунктов, где нет военных объектов.

"Но это есть, и это произошло. И когда они говорят, "если что-то будет не так", то могут использовать и химическое оружие, и свой ядерный потенциал. Поэтому эти призывы опасны. И считаю, что это призывы людей уже неадекватных", — подытожил глава государства.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, почему важна битва за Донбасс.

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