Угроза должна склонить Украину к капитуляции: Запад готовится реагировать, если Путин применит ядерное оружие

На Западе сомневаются, применит ли Россия ядерное оружие против Украины, но готовятся к такому сценарию.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на пятерых осведомленных собеседников, которые согласились комментировать на условиях анонимности.

"Если он думает, что угроза должна была склонить Украину к капитуляции или уступкам 20% своей территории, или запугать всех нас от дальнейшей помощи Украине — произошло противоположное", — сказал чиновник из США.

Два других собеседника считают, что если Путин применит ядерное оружие, то ответ Запада вряд ли будет равноценным, однако Россия получит ответ традиционным вооружением. Западные аналитики считают, что после поражения РФ на поле боя Путин после фейковых "референдумов" хочет показать, что война РФ против Украины якобы "оборонительная".

Три из пяти собеседников рассказали, что страны-члены НАТО непублично донесли Кремлю сигналы о том, какими будут масштабы ответа на любое применение ядерного оружия.

"Так же мы непублично донесли, с еще большими деталями, какие последствия это будет иметь для статуса РФ как страны-парии", — отметил один из американских собеседников.

Также Запад уже поделился с Украиной своими планами на случай применения Путиным ядерного оружия.

Американские аналитики отмечают, что развертывание ядерного оружия для применения является длительным процессом, и это заметят спутники.

"Путин, скорее всего, будет угрожать применить ядерное оружие и надеяться получить уступки, чем собственно применит его", — считает содиректор программы ядерной политики в Фонде Карнеги за международный мир Джеймс Эктон.

Также на Западе считают, что применение Путиным ядерного оружия не изменит ситуацию в поле боя. А еще пуски ракет могут "уйти не по плану" и украинское ПВО может сбить ракету с ядерным зарядом.

Напомним, у Байдена заявили о предупреждении для России в случае применения ядерного оружия.

Читайте также: