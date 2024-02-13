"Угроза исчезновения Украины большая": полковник ВСУ высказался о круглосуточной работе ТЦК

Полковник запаса и бывший командующий аэромобильными войсками Украины Иван Якубец считает, что ТЦК и врачи, обеспечивающие медосмотр призывников, еще с начала полномасштабного вторжения России должны были работать круглосуточно, как это разрешил Кабмин.

Об этом он рассказал в интервью "Фокусу".

"Конечно, можно работать с 9 до 18 часов с перерывом на обед, но так мы страну не спасем. Некоторые думают, что мы уже победили, но победы еще нет, и угроза исчезновения Украины действительно большая. Победа – это как свет в конце тоннеля, но он может обвалиться, а свет — погаснуть", — говорит Якубец.

По его мнению, должны быть разработаны графики дежурства, чтобы уклонисты "не чувствовали себя в безопасности с 21 вечера до 9 утра".

"Здесь не должно быть критики ни со стороны СМИ, ни со стороны политиков-пацифистов, которые и привели к поражению Украины в 2014 году. О каком пацифизме или нарушении прав Конституции может идти речь, когда наших ребят на фронте разрывают снаряды и травят газом. Это не нарушение прав этих бойцов?"

Напомним, в Украине ТЦК будут работать круглосуточно – в Раде назвали причину.

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