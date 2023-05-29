"Угроза из Беларуси и перемещение техники": украинские пограничники снова потроллили белорусских коллег (видео)

Дрон сотрудников ГПСУ зафиксировал, как белорусские пограничники пытались переместить служебный УАЗ, но техника так и не началась.

Украинские пограничники в очередной раз потроллили белорусских коллег.

Дрон сотрудников ГПСУ зафиксировал "угрожающие маневры и перемещение техники" белорусов на границе с Украиной.

Соответствующее видео обнародовала Государственная пограничная служба Украины.

Также читайте На территории Беларуси уменьшилось количество российских военных – пограничники

"Угроза из Беларуси!? Дрон украинских пограничников зафиксировал перемещение техники вблизи границы", — сообщили в ГПСУ, добавив короткое видео.

На кадрах видно, как белорусские пограничники пробуют перемещать служебный УАЗ. Техника так и не завелась.

Украинские пограничники потролили коллег из Беларуси

Напомним, ранее украинские пограничники установили на дереве у границы с Беларусью манекен в форме российской армии и назвали его "Валера". Кроме того, работники ГПСУ установили на границе с Беларусью сине-желтый и белорусский национальный бело-красно-белый флаги.

Позже украинские пограничники снова посмеялись над белорусскими "коллегами", включая на границе громкие сигналы воздушной тревоги. Сигналы воздушной тревоги раздавались на Житомирском и Ровенском участках. "Такие меры направлены на то, чтобы соседи, которые все еще не определились, на чьей они стороне, все же понимали, что если тревога звучит несколько раз днем и ночью — это ужасно", — говорят украинские пограничники.

Читайте также: