Угроза из Беларуси: сколько солдат Лукашенко может "сжечь" в войне против Украины

Александр Лукашенко / © Associated Press

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не заинтересован в прямом втягивании своей страны в войну против Украины, ведь для него нейтралитет в настоящее время является синонимом выживания.

Об этом в комментарии УНИАН заявил командир подразделений операторов беспилотников, основатель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко.

Комментируя заявления Минска о готовности ответить всем потенциалом в случае пересечения беларусской границы украинскими войсками, Луценко подчеркнул, что Украина не намерена переходить эту границу.

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"Основной аспект состоит в том, что никто не собирается пересекать их границу", - сказал он.

В то же время, военный отметил, что Украина заинтересована в том, чтобы Беларусь не помогала России в войне. В частности, речь идет об отсутствии российских ретрансляторов для дронов на белорусской территории, роуминге карт российских операторов в белорусских сетях, а также поставках нефтепродуктов и продукции оборонного назначения в РФ.

По мнению Луценко, громкие заявления Минска скорее рассчитаны на внутреннюю белорусскую аудиторию, чем на Россию.

Он также отметил, что на месте Лукашенко думал бы об определенных договоренностях, ведь Россия слабеет, а Украина в отдельных сегментах становится сильнее.

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Говоря о военном потенциале Беларуси, Луценко заявил, что у Минска есть ресурс для эскалации, однако цена такого шага была бы очень высокой.

"У них есть потенциал просто сжечь 50 тысяч своих людей в наступлениях на наши дроновые позиции", - сказал военный.

В то же время он подчеркнул, что белорусское общество отличается от российского, а сами белорусы долго гордились тем, что не участвуют в войне.

По словам Луценко, повышение ставок создает Лукашенко дополнительные риски.

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"Заинтересован он таким образом весь потенциал использовать? Тупо биороботов, пехоту бросить? Не думаю", - отметил он.

Военный считает, что Беларусь могла бы вступить в войну только в том случае, если Лукашенко был бы уверен в скорой и победной кампании и стал бы на сторону очевидного победителя.

Однако, по его словам, ни одна из сторон не может предложить Минску такую войну.

"Нейтралитет сейчас – это для Лукашенко синоним его выживания. Нейтралитет. Ни в ту, ни в другую сторону", – подытожил Луценко.

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Угроза из Беларуси: последние новости

Ранее заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета цинично пригрозил Украине жестким ответом в случае «агрессивного пересечения» белорусской границы.

Напомним, на фоне разговоров об угрозе для Украины по северному и северо-восточному направлениям дипломат Роман Бессмертный оценил реальные военные силы самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и планы Кремля.

Между тем, Украина послала четкий сигнал белорусскому режиму на фоне потенциальных военных угроз: в случае попытки пересечь границу последствия для Минска будут катастрофическими.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина внимательно следит за ситуацией в Беларуси и не ожидает ее вступления в войну против нашего государства. В то же время украинские спецслужбы отслеживают все изменения вблизи границы, которые могут представлять потенциальную угрозу.

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