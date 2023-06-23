Угроза катастрофы на Запорожской АЭС: аналитики ISW раскрыли цель России

Кремль будет угрожать диверсиями на ЗАЭС, чтобы оттянуть контрнаступление в Запорожье, считают эксперты.

Российские силы все больше обеспокоены своими возможностями сохранить ядерный объект перед контрнаступлением Украины. На четвертом энергоблоке ЗАЭС оккупанты увеличивают запасы военного оборудования, оружия и взрывчатки. Власти РФ могут использовать угрозы возможных терактов на Запорожской АЭС, чтобы отвлечь контрнаступательные действия на Запорожском направлении.

Об этом сообщает Институт изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что российские силы могут сигнализировать о том, что они готовятся к диверсиям на Запорожской АЭС, чтобы притормозить украинские силы во время проведения контрнаступательных операций в этом районе.

"Кремль регулярно использует угрозы ядерной эскалации и предупреждает об угрозах безопасности ЗАЭС, пытаясь оказывать давление на Украину, чтобы она сдержала свои военные действия. Также такие провокационные заявления призваны снизить поступление помощи от Запада", — отметили аналитики.

Ситуация на ЗАЭС

По данным "Энергоатома", "руководство" ЗАЭС срочно ушло в отпуск. Энергетики отмечают, что на АЭС наблюдается критический дефицит персонала. Так называемых руководителей не отпускают, а директор АЭС Юрий Черничук сбежал в Крым 1 мая.

13 апреля в "Энергоатоме" сообщили, что у машинного зала на Запорожской АЭС взорвалась российская мина. Взрывы услышали украинские атомщики, продолжающие работать на ЗАЭС. Отмечалось, что россияне попытались скрыть следы происшествия, чтобы об этом не стало известно экспертам МАГАТЭ.

В МАГАТЭ сообщили, что станция продолжает полагаться на единственную оставшуюся линию электропередачи в 750 кВ для электроснабжения за пределами площадки. Резервная линия электропередачи 330 кВ, которая была повреждена 1 марта, до сих пор отключена.

После доклада разведки и Службы безопасности Украины президент Владимир Зеленский заявил, что россияне совершили теракт на Каховской ГЭС и готовят теракт с выбросом радиации на Запорожской АЭС.

По словам Зеленского, все мировые лидеры и МАГАТЭ знают, что Россия использует Запорожскую атомную станцию как элемент своей агрессии, в частности, держа там оружие и военных. Украинская разведка получила информацию о том, что россияне рассматривают сценарий террористического акта на ЗАЭС с выбросом радиации.

"Они все подготовили для этого", — сказал президент.

Сегодня, 23 июня, состоится очередное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Речь идет об угрозе теракта на Запорожской АЭС и последствиях подрыва Каховской ГЭС.