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Угроза Киеву и роль Беларуси: какое подлое наступление Россия готовит на весну и будет ли оно успешным

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1817
Время на прочтение
2 мин
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Угроза Киеву и роль Беларуси: какое подлое наступление Россия готовит на весну и будет ли оно успешным

Фото: Associated Press

Западные чиновники сомневаются, что будет повторное наступление на Киев.

Российские оккупанты готовятся к новому наступлению на Украину весной, однако западные чиновники сомневаются в том, что оно будет успешным.

Об этом пишет CNN.

Журналисты издания пообщались с анонимными западными чиновниками, которые подтвердили, что оккупанты действительно готовят новое наступление, которое может произойти уже весной. Однако там сомневаются в военной мощи русской оккупационной армии.

"Существуют серьезные ограничения для их способности действительно восполнить потери, которые они понесли в Украине, поэтому вы видите, что они обращаются к своим иностранным партнерам, чтобы попытаться восполнить пробел", — пишет издание.

Западные чиновники также сомневаются, что российские мобилизованные и резервисты могут эффективно проводить наступательные операции.

Также на Западе прокомментировали информацию, что Беларусь может вступить в войну против Украины. Там подчеркнули, что РФ уже использует соседнее государство как свой полигон для тренировки захватчиков.

"Мы видим российские силы в Беларуси. Мы не видим их развертывание у границы, и на данный момент у них нет таких возможностей в материально-техническом обеспечении, чтобы угрожать Киеву", – говорят неназванные чиновники.

Угроза нового наступления на Украину

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил украинцев, что Россия готовится к новому масштабному наступлению на Украину. Под угрозой может оказаться Киев. Это подтвердил также Владимир Зеленский и другие украинские чиновники. Об угрозе нового наступления заговорили также в НАТО.

Военные аналитики утверждают, что наступление на Украину в этот раз может произойти со стороны Донетчины и Луганщины, поскольку оккупанты хотят выйти на административные границы этих областей.

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Дата публикации
Просмотры
1817
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