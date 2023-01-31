Угроза Киеву и роль Беларуси: какое подлое наступление Россия готовит на весну и будет ли оно успешным

Западные чиновники сомневаются, что будет повторное наступление на Киев.

Российские оккупанты готовятся к новому наступлению на Украину весной, однако западные чиновники сомневаются в том, что оно будет успешным.

Об этом пишет CNN.

Журналисты издания пообщались с анонимными западными чиновниками, которые подтвердили, что оккупанты действительно готовят новое наступление, которое может произойти уже весной. Однако там сомневаются в военной мощи русской оккупационной армии.

"Существуют серьезные ограничения для их способности действительно восполнить потери, которые они понесли в Украине, поэтому вы видите, что они обращаются к своим иностранным партнерам, чтобы попытаться восполнить пробел", — пишет издание.

Западные чиновники также сомневаются, что российские мобилизованные и резервисты могут эффективно проводить наступательные операции.

Также на Западе прокомментировали информацию, что Беларусь может вступить в войну против Украины. Там подчеркнули, что РФ уже использует соседнее государство как свой полигон для тренировки захватчиков.

" Мы видим российские силы в Беларуси. Мы не видим их развертывание у границы, и на данный момент у них нет таких возможностей в материально-техническом обеспечении, чтобы угрожать Киеву", – говорят неназванные чиновники.

Угроза нового наступления на Украину

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил украинцев, что Россия готовится к новому масштабному наступлению на Украину. Под угрозой может оказаться Киев. Это подтвердил также Владимир Зеленский и другие украинские чиновники. Об угрозе нового наступления заговорили также в НАТО.

Военные аналитики утверждают, что наступление на Украину в этот раз может произойти со стороны Донетчины и Луганщины, поскольку оккупанты хотят выйти на административные границы этих областей.

Читайте также: