Угроза котла: военные блоггеры об опасности окружения ВСУ на Кураховском направлении

По информации военного "Алекса", россияне рвутся на Успеновку и Константинопольское, чтобы перерезать пути снабжения вплоть до самой Екатериновки.

На Кураховском направлении сложилась очень опасная ситуация. При выходе россияне в Успеновку некоторые подразделения ВСУ могут оказаться в котле.

Об этой опасности предупредил военнослужащий и блоггер, лейтенант ВСУ с позывным "Алексом" на своем канале "Офицер".

По его информации, россияне рвутся на Успеновку и Константинопольское, чтобы перерезать пути снабжения вплоть до самой Екатериновки.

Кураховское направление / Фото: Deepstatemap

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"Просто все такие умные, апеллируют цифрами на картинке, ну а что, много ума не надо, что протянуть линиечку с одного конца "мешка" к другому и написать что-то типа: "Боже мой, до котла осталось 6 км", – говорит офицер .

Он предупредил, что серьезные проблемы будут уже тогда, когда россияне выйдут в Успеновку, ведь логистика из-за поля в такую погоду очень плохая.

Доброволец 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" прокомментировал эту информацию.

По его мнению, рассчитывать на то, что вся длина образовавшейся на Кураховском направлении "горловины кармана" служит логистическим путем — не очень разумно.

Бунятов смоделировал ситуацию с сильным дождем: "Грунтовые дороги размокли, остается 2 км до перекрытия асфальтного логистического пути (не считая огневой контроль), россияне прорываются в Успеновку, 7 сел в окружении. Если повезет, то небольшая часть выйдет в пешем порядке других расстреляют/возьмут в плен. Вопрос о технике и имуществе на миллионы $, которыми россияне будут х**рить нас, замалчиваем.

Ранее экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак оценил вероятность окружения Курахового на 60-70% и считает, что город может быть потерян в ближайшие 20-30 дней.

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