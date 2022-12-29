Угроза массированного ракетного удара: к украинцам обратились с важным заявлением

Ким пишет, что сегодня будет новый рекорд сбивания вражеских ракет.

Российские войска 29 декабря запланировали ракетный обстрел Украины. Ракеты оккупантов управляемые в несколько очередей — снимать и публиковать работу ПВО и последствия прилетов категорически запрещено.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Напоминаю, ракеты управляемые в несколько очередей — значит снимать прилеты категорически нельзя. Сегодня ВСУ поставит новый рекорд по сбиванию", — пишет Ким.

Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба также призвал ни в коем случае ничего не фотографировать и не публиковать в соцсетях.

"В области работает ПВО. До отбоя оставайтесь в укрытиях. Заботьтесь о своей безопасности. Ни в коем случае ничего не фотографируйте и не выкладывайте в соцсети – не помогайте врагу. Верим в Силы обороны!", — говорится в его сообщении.

Глава Житомирской области Виталий Бунечко предупредил об угрозе массированного ракетного удара россиянами по Украине с использованием стратегической авиации.

"Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях", — написал Бунечко.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук тоже настойчиво просит сохранять информационную тишину.

"Днепропетровщина, ожидаем ракеты и в нашем направлении. Поэтому на всякий случай напоминаю: ничего не выкладываем и не обсуждаем в соцсетях. Дождитесь официальной информации", — говорится в его заявлении.

Отметим, что в Украине ранним утром четверга, 29 декабря, объявили масштабную воздушную тревогу. В ГСЧС призывают граждан не пренебрегать сигналом "Воздушная тревога" и находиться в укрытиях.

Около 8 утра 29 декабря глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил о запуске первых ракет оккупантами.

Впоследствии советник офиса президента Алексей Арестович предупредил, что россияне на эту атаку подготовили к сотне ракет и планируют их запускать в несколько волн. По его словам, оккупанты могут атаковать Киев.

Вскоре стало известно, что подразделения ПВО ликвидировали первую из запущенных сегодня россиянами ракет. Ее сбили над Сумщиной.

Сейчас о работе ПВО сообщается в ряде областей, в частности, на Полтавщине, Житомирщине, Киевщине, есть сбивания над Черным морем.

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