Угроза массированных ударов: что известно об активности стратегической авиации России

Российские самолеты / © Swedish Air Force

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Российская тактическая авиация продолжает наносить удары по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре в зоне боевых действий.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Украинской правде.

По его словам, боевая авиация врага активно применяет управляемые авиабомбы (КАБ) на Сумском, Запорожском и Донецком направлениях.

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«Су-30, Су-35, Су-34 атакуют КАБами. Их работа не прекращается. Сегодня тоже были активны по всем ключевым направлениям», — отметил Игнат.

Особую угрозу представляет российская стратегическая авиация. Как пояснил спикер, угроза возникает тогда, когда есть информация о снаряжении ракет или доставке средств поражения на аэродромы базирования. Такие действия, как правило, предшествуют массированным обстрелам.

«Пока нет однозначных сигналов, но мы должны быть готовы. У России еще немало самолетов стратегической авиации, которые не были уничтожены», — подчеркнул Игнат.

По его словам, и Силы обороны, и Воздушные силы Украины, и граждане должны оставаться максимально осторожными: «Вы видите, какие реакции и угрозы раздаются от их пропаганд в соцсетях. Это информационная и психологическая часть войны.

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Напомним, по информации The New York Times, Соединенные Штаты ожидают мощного военного ответа России после атак украинских дронов на стратегические объекты, включая авиабазы.

По словам источников издания, Москва может отреагировать уже в ближайшее время. Среди вероятных сценариев — новая волна ударов по гражданской инфраструктуре, масштабные атаки на энергетическую систему Украины или запуск баллистических ракет средней дальности.