Угроза на юге: что готовит армия РФ в Запорожской области

Оккупанты могут нанести удары на нескольких направлениях на юге.

На юге Украины может возникнуть еще одна угроза. Российские оккупанты могут начать наступательные действия и в пределах Запорожской области.

Об этом сообщили собеседники "РБК-Украина" в военных и политических кругах.

По информации источников, теоретическими направлениями ударов могут стать Гуляйполе, Орехов и Каменское, где в последнее время участились вылазки вражеских ВРГ.

Отмечается, что возможная цель армии РФ — попытка продвинуться минимум на 30 километров вглубь, чтобы подойти поближе к Запорожью и отодвинуть ВСУ подальше от Энергодара и ЗАЭС, а затем начать переговоры с позиции ультиматума.

Ранее военный эксперт Иван Ступак заявлял, что расположенные на Запорожском направлении украинские Силы обороны уже несколько месяцев ожидают, что "что-то должно начаться". В октябре несколько западных СМИ сообщили, что российские войска могут планировать масштабное наступление с целью установления контроля над Запорожьем.

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что россияне на юге Украины сосредоточили около 200 тысяч военных. в частности, оккупационные войска в Крыму.

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что ВСУ возобновили позиции у Курахово, но РФ продвигаются дальше. В частности, вблизи Покровска и Угледара.

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