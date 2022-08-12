Угроза на Запорожской АЭС: Монастырский заявил о возможной эвакуации населения

Глава МВД Денис Монастырский сообщил, что рассматриваются все возможные сценарии на случай ухудшения ситуации на Запорожской АЭС. В частности, обсуждается возможность эвакуации населения из близлежащих населенных пунктов.

Различные сценарии в ситуации с ЗАЭС рассматривают вместе МВД, спасатели и Министерство развития громад и территорий.

Об этом министр заявил во время рабочей поездки в Сумскую область, сообщили в министерстве.

"Все мы видели обстрелы, которые производили российские войска по энергоблоку. Это ужасно. После последних обстрелов станции мы убедились, что для них нет никаких сдерживающих факторов", – констатировал Монастырский.

Он также сообщил об отсутствии адекватного контроля над Запорожской АЭС. Станция находится "не просто в руках врага, но и в руках неопытных специалистов, которые действительно могут допустить трагедию".

"Оставшихся украинских специалистов частично не допускают к участкам, где они должны быть. Как известно, на территории станции расположена военная техника России. Все это оценивается как самый высокий уровень угрозы", — пояснил глава МВД.

Он отметил, что у Украины есть планы, которые предусматривают любое развитие событий на ЗАЭС, в частности выброс радиации.

"Сегодня мы в ГСЧС совместно с МВД и Минрегионом обсуждаем разные сценарии развития событий, в том числе и вопросы эвакуации", — сказал министр.

Напомним, российские оккупанты заминировали территорию Запорожской АЭС и заявили о готовности взорвать ее, если поступит такой приказ. Кроме того, захватчики ежедневно устраивают ряд обстрелов по станции и ее территории.

Заметим, по оценкам экспертов, в результате возможной катастрофы на Запорожской АЭС зона радиационного загрязнения составит 2 млн км2, а радиационное поражение получит 1 млн человек и не только в Украине.

Ядерная трагедия: к чему приведет взрыв на Запорожской АЭС

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