Угроза нанесения врагом ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси сохраняется - Генштаб

Угроза нанесения врагом ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси сохраняется - Генштаб

Позже проведут мобилизационные учения с военными комиссариатами в Гомельской области.

На Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил Беларуси сосредоточены на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и проведении мероприятий боевой подготовки.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В июне-июле запланировано проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами в Гомельской области.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

Напомним, ранее президент США Джо Байден рассказал, как в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее борьбе против России. По его словам, Штаты продолжат сотрудничать с союзниками и партнерами в отношении российских санкций. Их Байден назвал "жесточайшими, которые когда-либо вводили против большой экономики". Кроме того, США и дальше будут предоставлять Украине современное вооружение и укреплять восточный фланг НАТО.

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