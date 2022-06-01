Угроза нанесения врагом ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси сохраняется - Генштаб

Позже проведут мобилизационные учения с военными комиссариатами в Гомельской области.
На Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил Беларуси сосредоточены на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и проведении мероприятий боевой подготовки.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
В июне-июле запланировано проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами в Гомельской области.
Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.
Напомним, ранее президент США Джо Байден рассказал, как в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее борьбе против России. По его словам, Штаты продолжат сотрудничать с союзниками и партнерами в отношении российских санкций. Их Байден назвал "жесточайшими, которые когда-либо вводили против большой экономики". Кроме того, США и дальше будут предоставлять Украине современное вооружение и укреплять восточный фланг НАТО.
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