Угроза нападения из Беларуси: ISW оценил вероятность атаки

Россия может повторно напасть на Украину с территории Белоруссии. Но такой риск оценивается как низкий.

На границеБеларуси с Украиной находится враждебная сила, но такой вариант (нападения – ред.) может быть запасным у России. В то же время, маловероятной аналитики считают прямое участие Минска в войне против Украины.

Об этом сегодня, 15 января, сообщил Институт изучения войны (ISW).

Эксперты приводят заявление командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, который 14 января заявил, что нынешняя численность действующих на севере украинских сил достаточно для стабилизации границы.

"Наев добавил, что резервы Украины могут передислоцировать в ответ на усиление угрозы из Беларуси", – отмечают аналитики.

Они также напомнили, что украинский Генштаб не замечал формирования ударной группировки российских войск на территории РБ.

Напомним, в Беларуси постоянно фиксируют движение техники и личного состава, которое там происходит с начала полномасштабной войны. Одну технику враги опрокидывают оттуда в Россию, а другую – в Беларусь.

По последним данным мониторинговых групп, в Белоруссию из России прибыл эшелон с российской военной техникой. На многих грузовиках есть опознавательный символ "Z".

В то же время, украинские силы готовятся к возможному вторжению из Беларуси и планируют остановить врага еще на границе. Об этом сообщил командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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