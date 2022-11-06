Угроза нападения со стороны Беларуси: в Волынской ОВА рассказали, что происходит на границе

Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко рассказал, что по состоянию на 6 ноября ситуация на украинско-белорусской границе спокойная.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

"Волыняне, ситуация на украинско-белорусской границе спокойная и без изменений. Граница не нарушена. Военные непрерывно мониторят обстановку. Угрозы с той стороны границы не наблюдается. Доверяйте только официальным источникам информации", — написал глава Волынской ОВА.

Угроза повторного нападения со стороны Беларуси

24 февраля Россия начала полномасштабное наступление на территорию Украины. Российские военные с территории Беларуси двинулись на Киев, чтобы свергнуть законную власть и установить в Украине марионеточный режим. В апреле украинские защитники выбили российских оккупантов из северных областей Украины.

Однако до сих пор существует угроза нападения на Украину со стороны Беларуси, куда сейчас активно свозят российских мобилизованных.

6 ноября украинский военный Валерий Маркус заявил, что жителям Волынской и Ровенской областей, граничащих с Беларусью, лучше на время выехать в более безопасные места. Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сразу сообщил, что ситуация на границе безопасна.

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