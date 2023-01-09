Угроза наступления из Беларуси: эксперт рассказал, достаточно ли у РФ ресурса для вторжения

Пока Россия не имеет на территории Беларуси ресурса для вторжения в Украину. Даже 12 тысяч военных, которые там находятся, это не тот ресурс, который они смогут использовать даже для того, чтобы захватить отдельно взятую область с областным центром.

Об этом в интервью "УНИАН" рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Я напомню ситуацию на северном плацдарме 24 февраля, заходило почти 40 БТГ элитных подразделений с лучшим оснащением на тот момент. Что сейчас будет идти? 12 тысяч "чмобиков" с базовыми навыками и катастрофической недоукомплектацией. По сути это 15 БТГ, их комплектация – это около 500 единиц БТР и БМП. Сейчас их в Беларуси около сотни. Катастрофический некомплект. Какая наступательная операция, если это не БТГ, а маршевый батальон?", — пояснил он.

По словам Коваленко, если россияне хотят начать наступление на Киев или на какую-нибудь из северных областей, то им, как минимум, нужно увеличить численность до 40 тысяч, чтобы повторить хотя бы тот показатель, который у них был по состоянию на 24 февраля. Но даже этот показатель им не принес успех, несмотря на всю элитность, оснащенность и весь этот потенциал.

"То есть должно быть еще большее количество личного состава. 60-70-80 тысяч, возможно, 100 тысяч. Но такое количество нужно сначала разместить в Беларуси, оснастить, и вот здесь возникает огромное количество вопросов. Они не могут полноценно оснастить и укомплектовать 12 тысяч, а здесь речь идет о 100 тысячах. Угроза была, есть и будет, но в настоящее время можно констатировать, что она минимальная. В перспективе она может быть реализована, но эффекта не будет иметь абсолютно никакого, они только в ущерб себе сделают", — резюмировал эксперт.

Угроза из Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 13 декабря поручил приступить к проверке боевой готовности своей армии.

Командующий Оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ Андрей Ковальчук заявил, что Украина готовится к тому, что войска России снова могут попытаться вторгнуться через Беларусь на северную границу Украины для наступления на Киев.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также предупредил, что РФ готовит около 200 тысяч новых военных и что у него нет сомнений, что армия РФ предпримет еще одну попытку наступления на Киев.

В Госпогранслужбе отмечают, что ситуация на северной границе остается контролируемой. Пограничники не наблюдают у границы ни существенных изменений в обстановке, ни перемещения вражеской военной техники.

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