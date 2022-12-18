Угроза наступления из Беларуси: в ГПСУ рассказали, что происходит на границе

Пограничники говорят, что нужно быть готовым к любой ситуации.

Несмотря на угрозу со стороны Беларуси по состоянию на утро 18 декабря, ситуация на северной границе остается контролируемой.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Он уточнил, что пограничники не наблюдают у границы ни существенных изменений в обстановке, ни перемещения вражеской военной техники.

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Спикер ГПСУ заверил, что украинская сторона следит и за действиями самих белорусских военных, за их взаимодействием с армией России.

"Но, конечно, что мы должны быть готовы к любой ситуации. Это мы продолжаем делать", – сказал Демченко.

Угроза из Беларуси

Диктатор Лукашенко, поддерживающий Путина в войне против Украины, 13 декабря поручил своим подчиненным начать проверку боевой готовности своей армии.

Через несколько дней белорусских военных, принимавших участие во внезапной "проверке боевой готовности", перебросили от украинской границы обратно в места постоянной дислокации.

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Кроме того, реки, через которые белорусы обустраивали мостовые переправы, расположены вдали от украинской границы.

По мнению военного эксперта Сергея Грабского, Россия готовится к реваншу и может пойти в большое наступление зимой-весной 2023 года. В этом контексте он рассматривает направление Беларуси достаточно приоритетным.

Командующий Оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ Андрей Ковальчук заявил, что Украина готовится к тому, что войска России снова могут попытаться вторгнуться через Беларусь на северную границу Украины для наступления на Киев.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также предупредил, что РФ готовит около 200 тысяч новых военных и что у него нет сомнений, что армия РФ предпримет еще одну попытку наступления на Киев.

Тем временем американские аналитики Института изучения войны считают маловероятным вторжение армии Беларуси в Украину. Там считают, что все последние маневры в Беларуси являются частью российских информационных операций.

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В британской разведке убеждены, что белорусские войска и российские подразделения, дислоцированные в РБ, неспособны осуществить успешное наступление на север Украины.

Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов тоже успокаивает и говорит, что сегодня Беларусь не готова к полноценному участию в наземной операции против Украины. В настоящее время РБ используется Россией как полигон для обучения, тренировки частично мобилизованных, а также как база для снабжения вооружений, в том числе тяжелых.

Военный эксперт Олег Жданов указывает, что белорусская армия не планирует воевать против Украины, однако Лукашенко нужно показать Путину, что он готовится к вторжению.

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