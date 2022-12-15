Угроза наступления из Беларуси: журналист указал на интересную деталь

В Беларуси впервые за 9 месяцев войны России против Украины местным жителям разрешили посещать леса, расположенные у украинской границы.

Об этом в комментарии "Апострофу" сказал корреспондент "Радио свобода" в Беларуси Валерий Калиновский.

"Впервые за 9 месяцев в Беларуси отменили режим запрета на посещение приграничных с Украиной территорий. Белорусы могут пойти к лесам, расположенным близко к украинской границе. Конечно, там остается опасность, потому что россияне многое покинули, это и мины и другие опасные предметы. Но это одно из явлений, которое показывает, что есть определенная разрядка на этом участке границы", – считает он.

Угроза наступления с территории Беларуси

Заместитель начальника главного территориального управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга 15 декабря сказал, что в приграничных с Украиной областях Беларуси принялись создавать подразделения терробороны и продлили действие запрета на посещение территорий, граничащих с Киевской и Черниговской. Такие действия, не исключающие в Генштабе ВСУ, являются одним из шагов в рамках подготовки к участию в войне против Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что Россия готовится к новому полномасштабному наступлению на территорию Украины. Под угрозой может оказаться и Киев.

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