Угроза наступления на Харьков: действительно ли РФ нападет летом – эксперт

Президент Украины Владимир Зеленский 8 апреля провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, главным вопросом которой стала защита Харькова от российских атак. Многие эксперты считают, что оккупационная армия России летом может осуществить новое наступление на город.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, однако, убежден, что во время возможного летнего наступления оккупанты сосредоточат внимание не на Харькове, а на Донбассе. В частности, на направлениях — Авдеевка и Часов Яр, пишет "РБК-Украина".

По мнению эксперта, Харьков и Угледар станут вспомогательными или отвлекающими. Таким образом, россияне будут пытаться растянуть украинские силы.

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"Именно поэтому я думаю, что основная группировка будет действовать в Донецкой и Луганской областях. Допускаю, что будут бои и обмены ударами вдоль границы между Харьковской и Белгородской областями. Но России не удастся взять Харьков в окружение, а тем более захватить его", — подчеркнул Мусиенко.

Напомним, военный эксперт прокомментировал угрозу нового наступления на Харьков.

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