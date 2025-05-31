Угроза наступления на Харьковскую область: что говорят в ВСУ

Военные РФ. / © Associated Press

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На северном направлении Харьковской области армия агрессора России действует небольшими штурмовыми группами. Признаков подготовки россиянами полномасштабного наступления нет.

Об этом сообщил руководитель отделения планирования 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Хартия" Алексей Крыменюк в эфире "Суспільного".

"Какого-то значительного накопления сил и средств противника нет, масштабного наступления не ожидаем нашего направления. В то же время враг осуществляет пополнение этих сил и средств, для того, чтобы найти скважину в обороне и провести более массированный штурм", - рассказал Крыменюк.

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По его словам, за последние недели российские военные предприняли несколько попыток совершать штурмы. Впрочем, попытки были неудачны, техника и пехота были уничтожены.

На этом участке фронта россияне активно используют мотоциклы, квадроциклы, а также "буханки", обычно применяемые не для атак, а для подвоза личного состава к позициям.

"Мототехника эффективна в любую погоду. Их тактика в том, чтобы использовать малые штурмовые группы, ведь чем больше скопления, тем больше вероятность поражения нашими дронами", - добавил Алексей Крыменюк.

Наступление на Харьков

Руководитель ЦПИ при СНБО Андрей Коваленко заявил, что распространенная российскими пропагандистами информация о начале наступления армии РФ на Харьков не соответствует действительности. По его словам, на севере Харьковщины россияне проводят разведку боем малыми штурмовыми группами.

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Отметим, что The Military Watch на данные ряда западных источников сообщило, что Кремль готовит масштабное наступление на Харьков. По их информации, командование РФ опрокинуло около 50 тыс. военнослужащих из Курской области в Харьковский регион.

В ВСУ отреагировали на информацию о 50 тыс. солдат РФ у границы. В ОТУВ "Харьков" подчеркивают, что это не соответствует действительности.

Дата публикации 21:17, 30.05.25 Количество просмотров 5 Пылало троллейбусное депо! Россияне ударили беспилотниками по Харькову!