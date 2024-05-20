Угроза наступления на Сумщину: Маломуж оценил, хватит ли россиянам резервов

По его словам, ситуация на фронте остается тяжелой, однако генерал уверен, что Силам обороны удается ее стабилизировать.

По последним данным, оккупанты не имеют сил для наступления на Сумском направлении.

Об этом заявил генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж, передает FREEДОМ.

"Сил и средств дополнительно нет. Разведка говорила, что будет наступление на Сумском направлении. Но мы отслеживаем все движения, сейчас у противника резервов наступать еще на Сумском секторе практически нет. Обстрелы, провокации, диверсионные вылазки – да", – говорит Маломуж.

По его мнению, РФ затеяла новое наступление на Харьковщине, чтобы оттянуть украинские силы с Покровского направления и захватить всю Донетчину.

Маломуж настроен оптимистично и считает, что перспектив для дальнейшего наступления у россиян нет. Генерал убеждает, что россияне не смогли воспользоваться открытием фронта в Харьковской области для продвижения на Донетчине, которую собирались стремительно оккупировать.

"Не так произошло, как планировал противник. Мы знали эти планы. Резервы по этим направлениям, тем более понимая, что они стратегические для врага, не снимали, а наоборот, усилили. И как на Харьковском направлении, так и в донецких секторах — и возле Бахмута, Часова Яра, Покровское направление и ниже к Угледару — наши войска четко удерживают свои позиции", — заверил Николай Маломуж.

Он добавил, что ситуация на фронте остается тяжелой, однако генерал уверен, что Силам обороны удается ее стабилизировать.

Ранее генерал Игорь Романенко заявил, что на Сумском направлении остается угроза наступления российских войск.

Напомним, на прошлой неделе начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов предупредил, что Россия может начать наступление в Сумской области.

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