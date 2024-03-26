Угроза наступления РФ на Харьков: местный депутат о силах РФ в Белгородской и Курской областях

По словам Ткачука, ударные формирования врага в пограничных, способные к мощному наступлению, не зафиксированы.

В Белгородской и Курской областях РФ пока не зафиксировано ударных формирований оккупантов, способных осуществить наступление на Харьков.

Об этом заявил депутат Харьковского районного совета Богдан Ткачук, передает "Эспрессо".

"Мы уже привыкли к этим угрозам от так называемого президента России. Мы анализируем информацию, предоставляемую Генштабом ВСУ. На Белгородщине и в Курской области не зафиксировано каких-либо ударных кулаков и формирований", – сказал Ткачук.

По его словам, россияне ведут боевые действия и бомбят свою же территорию, пытаясь выбить или вытеснить за границы РФ российские добровольческие батальоны.

Также, по информации депутата, в Купянском направлении не меняется численность российской группировки. Оккупантов там насчитывается около 100 тысяч.

"Была информация, что какая-то небольшая часть была переброшена на направление Белгородского региона для борьбы с РДК. Что-то кардинального, какой-то колонны, которая должна штурмовать Харьковский регион, мы не видим. Харьков держится, Харьковщина борется", — подытожил депутат Харьковского районного совета.

Напомним, немецкое издание Bild опубликовало информацию о том, что Россия планирует воевать до 2026 года и захватить Харьков и Днепр.

По информации российского якобы "оппозиционного" издания "Медуза", диктатор Путин нацелился на взятие Харькова.

По данным аналитиков ISW, российская наступательная операция по окружению города Харькова была бы чрезвычайно амбициозной кампанией для оккупантов.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заверил, что на Харьковщине строят вторую линию обороны.