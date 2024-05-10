Угроза наступления РФ на Киев: в Сухопутных войсках ошеломили заявлением о защите столицы

Павлюк объяснил, что через 2,5 года российские захватчики так и не отказались от амбиций захватить нашу столицу.

Сухопутные войска ВСУ готовят новые бригады для подготовки к наступлению агрессора. Часть из них будет развернута для защиты столицы.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в интервью The Economist.

Он отметил, что главной проблемой является техника, а не люди.

Одной из самых неотложных задач Сухопутных войск является подготовка десяти новых бригад. Командующий отметил, что главной проблемой является техника, а не люди. Нашему государству очень необходима артиллерия и бронетехника. Украина надеется на помощь Запада.

По словам генерал-лейтенанта, часть новых сил будет развернута для защиты Киева. Павлюк объяснил, что через 2,5 года российские захватчики так и не отказались от амбиций захватить нашу столицу.

“Защита Киева остается одной из наших главных забот, как бы тяжело ни было на Востоке. Это сердце Украины, и мы знаем, какую ключевую роль будет играть защита столицы в будущем”, — подчеркнул командующий Сухопутными войсками.

Напомним, командующий Сухопутными войсками назвал главную проблему на фронте.

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