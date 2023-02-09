Угроза наступления РФ на Запорожском направлении: эксперт оценил, какие силы собрали там оккупанты

По его словам, действия оккупантов на Запорожском направлении могут быть лишь узко направлены.

В Запорожской области сконцентрированы самые плохие в зоне боевых действий силы и средства российских войск.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, передает FREEДОМ.

"У подразделений – отсутствие полной штатной комплектации по технике, личному составу и т.д. Количество есть, а качество, опять же самое плохое в зоне боевых действий. Если говорить о наступлении, то оно может быть не в Запорожской области, не широкомасштабное, не по всей линии фронта. Там линия фронта почти 100 километров", – говорит эксперт.

По мнению Коваленко, действия оккупантов на Запорожском направлении могут быть узко направлены. Например, в направлении Орехового или в направлении Гуляйполя. Это самые повышенные зоны риска.

По его словам, появление "вагнеровцев" в этом направлении свидетельствует лишь о том, что и здесь их будут использовать как "пушечное мясо".

В то же время аналитик не исключает, что наступление со стороны оккупантов может быть реализовано в направлении Купянска Харьковской области или в направлении Лимана Донецкой области.

"То есть по линии Сватово-Кременная — это абсолютно не исключено, особенно с учетом того, что они там накапливают ресурсы. Другой вопрос, какие у них есть возможности для реализации этого плана. Ведь если мы говорим в направлении Купянска — для них будет проблемой пробивать линии обороны и имеющимся ресурсом вряд ли это им удастся. В направлении Лимана им не только придется проходить через линии обороны, обустроенные ВСУ, там есть еще и ландшафтные проблемы", — сказал эксперт.

Коваленко также добавил, что за 2022 год РФ практически потеряла боевой потенциал танкового вооружения.

Вероятное наступление РФ в Запорожской области: что известно

Ранее военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин заявил, что РФ предпринимает попытки наступать на Запорожье.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также считает, что российские войска могут предпринять попытку наступления в Харьковской или Запорожской областях.

В свою очередь полковник запаса ВСУ Роман Свитан уверен, что в районе Запорожья нет достаточного количества сил оккупантов, поэтому город войска РФ взять не смогут.

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