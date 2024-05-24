Угроза наступления россиян на Сумщину: военный назвал два варианта развития событий

В Сумской области пограничники фиксируют высокую активность работы вражеских диверсионно-разведывательных групп. Не стоит исключать вариант, что захватчики попытаются и там осуществить наступление.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман объяснил, что задумали оккупанты на границе, пишет "Обозреватель".

"Есть все признаки подготовки к наступательным действиям. Они прописаны в учебниках по военной науке, в конспектах лекций, по которым учились военные, в боевых уставах. Какими будут эти наступательные действия, сказать трудно. Это будет зависеть от того, какое количество живой силы и техники враг сможет там сконцентрировать", – сказал он.

В то же время Гетьман назвал два варианта развития событий.

"Есть два варианта. Первый – противник попытается вдоль всего пограничного участка на Сумщине протяженностью 560 километров точечно совершать наступательные действия небольшими группами. Так он может растягивать нашу оборону и заставлять нас держать там определенное количество Вооруженных сил вместо того, чтобы использовать их на других участках.

Второй вариант – попытаться поступить как на Харьковщине. То есть создать несколько плацдармов, чтобы потом с этих позиций пытаться не захватить Харьков – они не соберут необходимой группировки, – но продвинуться как можно ближе, чтобы, по крайней мере, иметь артиллерийский контроль над городом", — добавил он.

Напомним, начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов предупредил, что Россия может начать наступление в Сумской области. Впоследствии Буданов был вынужден объяснять свое заявление и заверил, что по состоянию на 14 мая в приграничной области находилась небольшая группировка россиян.

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