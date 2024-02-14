Угроза наступления россиян в Харьковской области: где именно попытаются прорваться оккупанты — эксперт

В ближайшее время у вражеской армии мало шансов развить успех на Купянском направлении.

Угроза развертывания наступления российской оккупационной армии в глубь Харьковской области существует, однако враг сейчас больше занят штурмом Авдеевки.

Такое мнение высказал в комментарии военный эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, российская армия продолжает вести наступление на Купянском направлении, но особых успехов не добивается.

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"Что касается Купянска, делается все, чтобы создать укрепрайоны. И я не вижу, что в ближайшие дни или недели враг сможет там развить успех. Опасность будет сохраняться. Надо понимать, это направление есть и будет опасным, потому что оккупанты накопили силы", – заметил эксперт.

Александр Мусиенко отметил, что в следующий месяц-полтора россияне продолжат свои попытки прорваться в Синьковке и Табаевке. Выйдет или нет, покажут боевые действия.

Напомним, ранее начальник прессслужбы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш заявил, что мощных группировок российских войск с целью повторного наступления на Харьков пока не фиксируется.

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