Угроза наступления в Запорожской области: дойдет ли враг до Запорожья или Днепра – Жорин ответил

Военный предположил, что в Запорожье враг планирует пробить украинскую оборону и посмотреть, насколько вглубь он сможет продвинуться.

В Запорожской области активно действуют разведывательные и диверсионные подразделения врага, там силы РФ сейчас производят накопление и подготовку к наступательным действиям.

Об этом в интервью NV сказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

"Там активно действуют разведывательные и диверсионные подразделения врага, он сейчас производит накопление и подготовку к наступательным действиям. Я должен сказать, что мы готовы, но не будем готовить врага к тому, что там его действительно может ждать. Увидим, когда начнется это продвижение", – говорит Жорин.

Военный предположил, что на Запорожье, скорее всего, враг планирует пробить украинскую оборону и посмотреть, насколько вглубь он сможет продвинуться.

"Однако там не те силы, с которыми можно идти в Запорожье или в Днепр", — добавил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой.

Ранее начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич сообщил, что несколько дней тому назад противник пытался прорвать оборону Запорожского направления.

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