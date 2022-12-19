Угроза нового большого наступления России: где и когда оккупанты могут пойти в атаку

Россия концентрирует силы, чтобы пойти в новое полномасштабное наступление в Украине. В руководстве Украины считают, что атаки оккупантов можно ожидать до конца зимы. Среди наиболее опасных направлений эксперты называют северное и указывают на угрозу из Беларуси.

ТСН.ua собрал главные заявления властей и мнения экспертов о возможной атаке войск РФ.

Президент Владимир Зеленский в интервью французским СМИ заявил, что осознает вероятность наступления войск России в 2023 году, поскольку оккупанты одержимы местью.

"Мы можем понять их желание отомстить, это остается их одержимостью, их желанием напасть на нашу страну, оккупировать нашу территорию. Они никогда не отказывались от этого проекта, я считаю. Но вопрос в том, способны ли они на это? И способны ли мы? Но я уверен, что их желание достичь этого все еще есть", — рассказал Зеленский.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что россияне готовят около 200 тыс. новых солдат и точно пойдут в наступление – либо на Донбассе, либо с юга, либо из Беларуси.

"Прежде всего, важно удержать эту линию и не потерять позиции. Потому что освободить территории в десять-пятнадцать раз труднее, чем не сдать. Так что наша задача сейчас — удержаться. Это наша стратегическая задача", – сказал главнокомандующий ВСУ.

В свою очередь советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что большое наступление, которое Россия, вероятно, планирует на январь-февраль 2023 года, может стать для нее последним.

Когда возможно наступление оккупантов

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия может начать новую волну наступления уже в феврале, использовав для этого 150 тысяч мобилизованных.

"Они пытаются приступить к следующей волне наступления, вероятно, в феврале, как и в прошлом году. Это их план", — сказал он.

Глава Минобороны ожидает, что Россия будет продолжать мобилизовать своих граждан, описав основную тактику российских командиров как "мясорубку".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба допускает, что Россия может возобновить большое наступление в конце января-февраля 2023 года.

"Они, несомненно, сохраняют надежды, что будут способны прорвать наши линии обороны и продвинуться вглубь Украины. Мы делаем все, чтобы сделать это невозможным. И я решительно верю, что им этого не удастся", — сказал Кулеба.

Где ждать ударов армии РФ

Военный эксперт Олег Жданов считает, что россияне в Беларуси могут попытаться прорвать северную границу Украины.

"Я думаю, что возможный вариант, о котором говорил главнокомандующий генерал Залужный, — что они в Беларуси до февраля при гигантских усилиях могут собрать 50-70 тысяч, то есть сформировать общевойсковую армию, и попытаться прорывать нашу границу на каких-либо северных направлениях. На Ровенском, Волынском, Житомирском направлениях. И то не с целью достичь Киева, а с целью того, чтобы оттянуть часть сил нашей армии на север. Чтобы мы там начали оборонную операцию", — пояснил Жданов.

По его мнению, если ВСУ сконцентрируют внимание на обороне северных областей, оккупанты получат возможность для удара на востоке.

"Но опять же, на востоке тоже нужно иметь около 100 тысяч, чтобы потом наращивать усилия", – добавил он.

В то же время Жданов не верит в возможность большого прорыва оккупантов на Сумском направлении.

"Чтобы совершить такой глубинный прорыв, нужно, чтобы все 200 тысяч, о которых говорил наш главнокомандующий, ломанулись на Сумском направлении. Вот тогда есть шанс", – сказал эксперт.

Он отметил, что на сегодняшний день ни в Брянской, ни в Курской областях РФ не наблюдается формирований ударных группировок российской армии.

"Там даже нет 30 или 50 тысяч. То есть нет даже общевойсковой армии, чтобы попытаться прорвать нашу границу", – сказал эксперт.

Россияне "оттягивают свою агонию"

Военный эксперт Петр Черник считает, что оккупантам хватает вооружения, чтобы решиться на новое наступление, но успеха у них не будет.

"У них нет качественной техники – это очевидно. На мой взгляд, не только Т-62, но и Т-55, а возможно, несколько поиронизирую, и до Т-34 дойти. Но напомню, что автоматов Калашникова они наштамповали до 100 млн, винтовок Мосина – 37 млн, крупнокалиберных пулеметов ДШК – свыше 1 млн, РПГ-7 – свыше 9 млн. Старого хлама у них невероятно много. А пехотинцу достаточно дать в руки саперную лопатку, и они будут умирать "за родину, за Сталина", — говорит Черник.

Комментируя целесообразность такого наступления РФ, эксперт заявил:

"Нужен ли им этот последний "бросок мангуста"? Они проигрывают, они должны давить, чтобы хоть каким-то способом попытаться посадить украинцев за стол переговоров с ними. Удастся ли это? 100% не удастся. Только оттянет их агонию и конечные похороны московского империализма... Но никоим образом недооценивать противника нельзя".

Черник считает, что заявление Залужного имеет два аспекта:

"Первый – дал понять, что мы прекрасно осознаем всю их логику; второй – сигнал к Западу, дайте оружия, оружия и еще раз оружия".

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