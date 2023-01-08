Угроза нового масштабного наступления России: что говорит военный эксперт

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, когда ждать нового наступления армии РФ.

"Риски есть, нельзя сказать, что их нет. Существует риск вторжения со стороны Беларуси. Существует риск вторжения со стороны РФ — Курская область, Белгородская, Ростовская. Однако на сегодняшний день он минимальный. Потому что там Россия не готовит ударную группировку. Мы четко отслеживаем. Разведка работает, не только наша, но и разведка НАТО, западная разведка. Как только там Россия начнет накапливать войска, тогда мы будем говорить, что угроза есть. Она реальна. Поверьте, в Генштабе варианты защиты уже разработаны. Мы создали такие условия, что РФ работает над восстановлением потерь", — сказал он.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что российские войска концентрируют группировку для проведения наступательных действий.

А представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия готовится мобилизовать еще до 500 тысяч военнообязанных в январе в дополнение к 300 тысячам, которые были призваны в октябре.

Секретарь СНБО Алексей Данилов тоже не исключает, что россияне готовятся к новому наступлению.