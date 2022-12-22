Угроза нового наступления на Украину: военный эксперт спрогнозировал, чем это закончится для России

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что новое наступление России на Украину нивелирует остатки боеспособности армии РФ.

Об этом он сказал в эфире телеканала FREEДОМ.

Коваленко пояснил, что в Кремле, вероятно, до сих пор спорят о целесообразности нового наступления на территорию Украины, поскольку опасаются потерять остатки своей боеспособной армии.

Военный эксперт подчеркнул, что Россия может принудительно мобилизовать многих людей, однако их еще нужно вооружить.

"Серьезный дефицит, действительно, по каждой позиции технического обеспечения, начиная от БМП и танков и заканчивая артиллерией и реактивными системами залпового огня. То есть фактически мы можем говорить о том, что если они и создадут ударную группировку с соответствующим количеством всего необходимого штатно, именно штатно, то они этого избавятся в масштабах этого наступления. И дальше уже просто у них этого ресурса не будет", — подчеркнул Коваленко.

Угроза повторного наступления на Украину

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия готовится к повторному наступлению на Украину. Он считает, что это может произойти по любому направлению, в частности, под угрозой снова может быть Киев.

Слова Залужного подтверждают также президент Зеленский, министр обороны Резников и глава МИД Кулеба. По их данным, РФ мобилизовала 150 тыс. кафиров и готовит их к новому вторжению.

Пригрозил новым нападением на Украину также министр обороны государства-оккупантки Сергей Шойгу.

Читайте также: