Угроза нового наступления: в ВСУ рассказали, куда россияне стягивают силы

Россия постепенно стягивает силы на отдельные участки фронта на востоке Украины. Однако украинские военные не наблюдают подготовку оккупантов к широкомасштабному наступлению на Донбассе.

Об этом рассказал пресс-офицер 68-й отдельной егерской бригады Евгений Назаренко в комментарии "24 каналу".

По словам Назаренко, россияне накапливают "определенные" силы в Луганской области.

"Они туда подтягивают резервы и говорят, что хотят наступать именно оттуда", – сказал он.

По его словам, украинские десантно-штурмовые войска давят на россиян в районе Кременной и Сватового Луганской области. Назаренко предположил, что оккупанты хотят контратаковать на этом направлении.

Аналитики из Института войны предполагают, что новое российское наступление, скорее всего, состоится не в направлении города Запорожья, а в Луганской области.

Он также отметил, что Вооруженные силы Украины пока не наблюдают формирование огромного "кулака" россиян для наступления там.

"Но, конечно, "движуха" будет – это всем понятно. Когда погода позволит воевать полноценно, то и с нашей, и с их стороны какие-то действия будут", – добавил Назаренко.

Назаренко отметил, что, чтобы начать свои наступательные действия, россияне ждут соответствующей погоды.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупредил, что Россия может через две-три недели устроить серьезную эскалацию. Враг может попытаться устроить еще одну атаку с севера, юга и востока.

Директор ЦРУ Уильям Бернс предупреждал, что следующие полгода войны будут "критическими", когда на фронте будут проходить ключевые события. Бернс считает, что этот период станет решающим.

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