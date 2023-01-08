Угроза нового ракетного удара: в разведке сообщили, что может стать мишенью россиян

Россияне, вероятно, будут снова бить по объектам энергетики.

Россияне готовятся к новым обстрелам Украины даже несмотря на то, что испытывают дефицит высокоточных и баллистических ракет.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Corriere della Sera.

В то же время он подчеркнул, что россияне могут ударить по энергетике Украины в холодную погоду.

"Они все равно постараются ударить по нашей энергетической инфраструктуре. Ожидается снижение температуры сегодня и завтра. И они пытаются оставить без света население всей Украины особенно в эти моменты, когда холоднее", — пояснил он.

На каких направлениях оккупанты могут начать новое наступление

Российские оккупационные войска могут предположительно начать новое наступление на Запорожскую область.

"Мы видим усиление давления в Донецкой области. С февраля одной из целей была полная оккупация этого региона вместе с Луганской областью. Пока это им не удалось. По всей видимости, они начнут новое наступление на Запорожскую область", — отметил Скибицкий.

По его словам, у РФ нет достаточно войск для нового наступления с севера.

Что известно о возможном наступлении россиян

До конца зимы Вооруженные силы РФ могут снова развернуть полномасштабное наступление на Украину. К таким выводам пришел экс-глава Бюро нацбезопасности Польши, генерал Станислав Козей.

"Зимний период — это время, когда можно ждать чего-то неожиданного с той или иной стороны. Российская сторона, зная об этом, также собирает свои силы", — сказал генерал.

25 декабря в Минобороны ФРГ заявили о том, что большое наступление РФ на Украине может начаться в апреле. Согласно первому сценарию, ВС РФ начнут новое наступление в апреле для полного захвата Донбасса. Второй сценарий предполагает, что РФ начнет атаку на два фронта: войска пойдут на Киев и к польской границе, а также атакуют восток страны.

24 декабря аналитики из Института изучения войны писали, что ВС РФ могут готовить почву для нового наступления с территории Белоруссии в 2023 году. Однако Кремль может специально опрокидывать личный состав и боевую технику в Беларусь в рамках информационно-психологической спецоперации.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также не исключает, что россияне готовятся к новому наступлению.

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