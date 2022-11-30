Угроза нового удара: аэродром у Саратова привели в состояние повышенной готовности – СМИ

По мнению журналистов, это может свидетельствовать о подготовке нового массированного удара по Украине.
На российском аэродроме "Энгельс-2" у Саратова зафиксировали повышенную активность.
Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на данные спутниковых снимков, сделанных компаниями Maxar Technologies и Planet Labs 28 ноября.
По мнению журналистов, это может свидетельствовать о подготовке нового массированного удара по Украине. На спутниковых снимках можно увидеть около двух десятков бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.
"Активность на базе очень высока", — заявил военный аналитик Арда Мевлютоглу.
По его словам, на кадрах также видны цистерны с топливом, припаркованные у истребителей, большие ящики с боеприпасами, транспортные средства и ремонтные материалы.
"Интересно также, что на асфальте припарковано много больших грузовых самолетов, что указывает на недавнюю большую поставку на базу, возможно, крылатых ракет", — добавил эксперт.
По его мнению, такое огромное количество бомбардировщиков свидетельствует "об активизации операций, если не о неминуемой широкомасштабной атаке".
Другой эксперт, Конрад Музыка также говорит о повышенной боевой готовности на аэродроме: "На земле много движений, многие самолеты обслуживаются и, очевидно, готовятся к новым миссиям. Вы также видите траллеры, которые могут использоваться для транспортировки крылатых ракет Х-55 или Х-101".
Отметим, что РФ неоднократно использовала крылатые ракеты этого типа для воздушных ударов по Украине.
По мнению аналитиков, аэродром "Энгельс-2" является одной из важнейших баз российских ВВС, поскольку здесь расположены два полка стратегических бомбардировщиков. Россия разместила там дополнительные бомбардировщики в феврале, готовясь к войне и с тех пор использует базу для масштабных авиаударов по Украине.
Напомним, предварительный массированный ракетный удар РФ по Украине произошел 23 ноября. Тогда россияне выпустили по Украине 70 ракет и 5 ударных беспилотников "Ланцет". Украинская ПВО сбила 51 ракету и все дроны. ТСН.ua собрал все, что известно об этой атаке России.
Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил, что новый массированный ракетный удар "может быть в любой момент".
Президент Владимир Зеленский тоже отмечал, что российские террористы готовят новые удары и не успокоятся, пока у них есть ракеты.