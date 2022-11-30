Угроза нового удара: аэродром у Саратова привели в состояние повышенной готовности – СМИ

По мнению журналистов, это может свидетельствовать о подготовке нового массированного удара по Украине.

На российском аэродроме "Энгельс-2" у Саратова зафиксировали повышенную активность.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на данные спутниковых снимков, сделанных компаниями Maxar Technologies и Planet Labs 28 ноября.

По мнению журналистов, это может свидетельствовать о подготовке нового массированного удара по Украине. На спутниковых снимках можно увидеть около двух десятков бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

Фото: Maxar Technologies

"Активность на базе очень высока", — заявил военный аналитик Арда Мевлютоглу.

По его словам, на кадрах также видны цистерны с топливом, припаркованные у истребителей, большие ящики с боеприпасами, транспортные средства и ремонтные материалы.

"Интересно также, что на асфальте припарковано много больших грузовых самолетов, что указывает на недавнюю большую поставку на базу, возможно, крылатых ракет", — добавил эксперт.

По его мнению, такое огромное количество бомбардировщиков свидетельствует "об активизации операций, если не о неминуемой широкомасштабной атаке".

Другой эксперт, Конрад Музыка также говорит о повышенной боевой готовности на аэродроме: " На земле много движений, многие самолеты обслуживаются и, очевидно, готовятся к новым миссиям. Вы также видите траллеры, которые могут использоваться для транспортировки крылатых ракет Х-55 или Х-101".

Отметим, что РФ неоднократно использовала крылатые ракеты этого типа для воздушных ударов по Украине.