Угроза новой массированной атаки: когда и каким вооружением Россия может снова обстрелять Украину

Пока неизвестно, смогут ли оккупанты повторить столь масштабный обстрел, который был в первый день вторжения.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что возможности России накопить арсенал вооружения для массированного удара составляют 1,5-2 недели.

Такое мнение он высказал в комментарии 24 канала.

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По его мнению, российские войска могут применить не только оружие авиационного базирования Х-101, но и крылатые ракеты типа "Калибр", "Искандер", дроны-камикадзе, РСЗО и т.д. В то же время он отметил, что сейчас неизвестно, смогут ли оккупанты повторить столь масштабный обстрел, который был в первый день вторжения.

"Именно ракетная компонента — сухопутная, авиационная и морская — у них дефицитная. Поэтому осуществление массированного обстрела более 160 (атак, которые были совершены 24 февраля — ред.) ракетным оружием под серьезным сомнением", — рассказал он.

Коваленко подчеркнул, что в настоящее время Россия держит в Черном море один ракетоноситель, а также имеет подлодки. Эксперт отметил, что их сложно отслеживать, когда они находятся под водой.

"Но дело в том, что производство этих ракет проблематично, поэтому даже если они выходят в открытое море, то это может быть имитацией, а не непосредственной угрозой", — пояснил он.

Может ли Украина уничтожить Черноморский флот России

Полковник запаса Петр Черник считает, что Украина благодаря морским дронам и ракетам "Гарпун" получила серьезное преимущество в Черном море и может создавать угрозу для кораблей Черноморского флота России. Он уверен, что морские дроны могут уничтожить ЧФ РФ. Черник добавил, что Черноморский флот РФ "уже давно не является паритетной силой в Черном море".

Чрезвычайный и полномочный посол Украины Владимир Огрызко выразил мнение, что убрать угрозу РФ с Черного моря можно единственным способом. Для этого нужно хорошо вооружить Украину, которая самостоятельно устранит эту опасность.

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